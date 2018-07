Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat vineri reluarea summiturilor intre presedintii american si rus si considera pozitiv faptul ca Donald Trump il invita pe Vladimir Putin in Statele Unite, relateaza AFP. ”Ma bucur de fiecare intalnire (…), atunci cand exista un dialog, mai ales intre aceste doua…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat Germania sa-si majoreze cheltuielile militare, intr-un interviu aparut in publicatia germana Bild am Sonntag cu cateva zile inaintea summitului Aliantei nord-atlantice de la Bruxelles, transmite dpa, informeaza Agerpres.Stoltenberg a…

- Cancelarul german Angela Merkel a incheiat acorduri cu 14 tari pentru intoarcerea rapida a migrantilor care incearca sa intre in Germania, potrivit unui document consultat sambata de dpa. Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis joi sa majoreze semnificativ bugetul pentru aparare, in contexul criticilor din partea SUA ca nu-si asuma pe deplin partea de responsabilitate ca stat membru al NATO, spunand totodata ca Alianta Nord-Atlantica are in continuare o importanta centrala pentru…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a avut marți, la Berlin, o intalnire cu premierul spaniol, Pedro Sanchez, cei doi sustinand ca vor intensifica relatiile de cooperare bilaterala, pentru a promova reforma Uniunii Europene.

- Cancelarul german, Angela Merkel, s-a folosit de ocazia oferita de o mare adunare religioasa, Congresul Catolic, pentru a reafirma vineri angajarea tarii pentru cooperare internationala, relateaza agentia DPA. ''Am ales sa intarim multilateralismul, si in momente dificile'', a declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…