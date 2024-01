Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a atins obiectivul privind ponderea energiei produse din surse regenerabile (SRE) in consumul final brut de energie, depasind la acest indicator media tarilor Uniunii Europene, insa a inregistrat acest rezultat pe fondul diminuarii masive a capacitatilor de producere a energiei electrice…

- Principalele banci din Germania trebuie sa-si majoreze provizioanele pentru credite neperformante, pe masura ce insolventele corporative si riscurile de credit cresc, potrivit vicepresedintelui Bundesbank Claudia Buch, citata de CNBC.Cea mai mare economie a Europei a fost numita ”bolnavul Europei”…

- Majoritatea companiilor din sectorul energiei regenerabile au in mare parte un sezon al raportarilor financiare ingrozitor, deoarece lanturile de aprovizionare in dificultate, defectiunile de productie si costurile de productie in crestere le afecteaza profiturile si actiunile, transmite CNBC.In…

- Uniunea Nationala a Patronatului Roman (U.N.P.R.) va invita sa participați la evenimentul “Go Together, Grow Faster”, organizat marți, 14 noiembrie (intre ora 09.00 – 13.00), in Turcia, Istanbul, la hotelul Wyndham Grand Istanbul Levent. “Go Together, Grow Faster” este un concept unic pe care U.N.P.R.…

- Anunț de presa Data 26 octombrie 2023 Finalizarea proiectului „INFIINȚAREA UNEI CAPACITAȚI DE PRODUCȚIE COMPETITIVE” SC COME & CLEAN SRL, cu sediul in Municipiul Onești, Str. Pacii nr. 5, Scara B, Ap. 24, județul Bacau, cod poștal 601021, Romania, in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului…

- Numarul imigrantilor ilegali care au intrat in Germania in primele noua luni ale anului 2023 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, cu 92.119 intrari neautorizate, a informat duminica politia federala.

- Faptul ca atacul gruparii Hamas asupra Israelului este sarbatorit pe unele strazi din Berlin arata ca Germania a primit pe teritoriul sau prea mulți straini, potrivit fostului secretar de stat american, Henry Kissinger, informeaza Politico.

- In ciuda faptului ca marți a fost sarbatoare in Germania, numeroși polițiști au efectuat verificari la granița poloneza, langa orașul Frankfurt (Oder), legate de creșterea numarului de puncte de trecere a frontierei neinregistrate și de așa-numitul "scandal al vizelor" care a afectat guvernul polonez…