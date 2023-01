”Nivelul inflatiei anuale istroic de mari este cauzat in principal de cresteri extreme ale pretutrilor produselor energertice si alimentare de la inceputul Razboiului din Ucraina”, declara, citata intr-un comunicat, presedinta Destatis, Ruth Brand. Cresterea preturilor a atins un varf de 10,4% in decurs de un an, in octombrie, potrivit normelor nationale, in prima economie a Uniunii iEuropene (UE). Insa ea a inceput sa incetineasca, incepand din noiembrie, dupa ce Berlinul a deblocat o anvelopa in valoare de 200 de miliarde de euro, ceea ce a condus la o plafonare a preturilor. In decembrie, inflatia…