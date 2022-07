Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, se declara convins de faptul ca marile lanturi de benzinarii vor scadea prețul carburanților cu 50 de bani voluntar, reducere prevazuta intr-o Ordonanta ce urmeaza a fi aprobata miercuri, si precizeaza ca reglementarea nu presupune o plafonare. „Sunt convins ca marile…

- Werner Hoyer, presedintele Bancii Europene de Investitii, a declarat, marți, ca Ucraina ar putea avea nevoie de o asistenta externa de pana la un trilion de euro (1.000 de miliarde de euro) pentru a repara pagubele provocate de invazia ruseasca, transmite Bloomberg, citat de Agerpres . „Am avansat cifra…

- Ministrul german al economiei Robert Habeck și-a exprimat temerile duminica despre unitatea Uniunii Europene despre care a spus ca „a inceput sa se farame”, inainte de reuniunea extraordinara a Consiliului European unde subiectul cel mai controversat este cel al impunerii unui embargo impotriva petrolului…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, se teme ca unitatea Uniunii Europene in privința Rusiei incepe sa se fisureze. Luni și marți urmeaza sa fie discutate un nou set de sancțiuni impotriva Moscovei și un plan de reducere a dependenței Europei de petrolul și gazele rusești, potrivit agenției…

- Opt state ale Uniunii Europene vor pune in aplicare inițiativa ALMA („Aim, Learn, Master, Achieve” / n.r – țintește, invața, stapanește, obține), care are ca scop sprijinirea tinerilor defavorizați sa iși gaseasca locul pe piața muncii sau sa iși continue educația. Cu ocazia unui eveniment privind ocuparea…

- Numarul de vehicule noi inmatriculate in Uniunea Europeana, Marea Britanie si Asociatia Europeana de Liber Schimb (EFTA) a scazut in martie cu 18,8% fata de anul trecut, conform datelor Asociatiei producatorilor auto din regiune (ACEA). In Uniunea Europeana, declinul inmatricularilor de masini noi a…

- Germania va inceta sa mai importe petrol din Rusia pana la sfarșitul anului, a declarat ministrul german de externe Annalena Baerbock, dupa o intalnire de miercuri cu omologii sai baltici, relateaza Reuters. „Așadar spun aici in mod clar și fara echivoc ca da, și Germania elimina complet importurile…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a sugerat miercuri ca multi politicieni romani au legaturi financiare cu entitati din Rusia. Drula a refuzat insa sa prezinte mai multe detalii. „In privinta razboiului din Ucraina, ati sustinut ca autoritatile romane au avut o reactie cam timida. Care sunt masurile…