Este primul dintre cele cinci terminale plutitoare pe care Germania vrea sa le construiasca, iar Robert Habeck a spus ca acest terminal din portul Wilhelmshaven de la Marea Nordului este ”o piatra de temelie” pentru securitatea aprovizionarii cu energie la iarna, in contexul in care Berlinul se grabeste sa gaseasca alternative de energie la gazul rusesc pe care s-a bazat ani de zile pana cand livrarile au fost oprite, ca urmare a sanctiunilor impuse Rusiei. Guvernul lucreaza la introducerea a cinci terminale de GNL in porturile germane, fiecare avand o capacitate de cel putin cinci miliarde de…