- Cargobotul care saptamana trecuta a luat foc in Oceanul Atlantic, in timp ce transporta circa 4.000 de autoturisme produse de grupul Volkswagen, ar putea sa coste producatorul auto german cel putin 155 de milioane de dolari, potrivit estimarilor firmei de consultanta Russell Group,

- Companiile de tutun au virat la bugetul statului, in primul an de pandemie, peste 17,54 miliarde de lei. Astfel, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil la bugetul de stat, depașind industria petrolului și a alcoolului. Romania exporta, anual, țigarere și produse din tutun in valoare…

- Un artist german a realizat un cub din aur pur și l-a lasat in mijlocul Central Park din New York. Cubul cantarește in jur de 185 de kilograme și are o valoare de 11,7 milioane de dolari.A fost vorba despre o campanie publicitara de promovare a unei noi criptomonede, cunoscuta drept ”Moneda Castello”.…

- Un cub realizat din 186 de kilograme de aur pur, de 24 de karate, a aparut in Central Park, in New York. Cubul este opera unui artist german, pe nume Niclas Castello, și este evaluat la aproximativ 11,7 milioane de dolari.Potrivit nypost.

- Marina militara americana a anuntat joi capturarea a aproape 400 de kilograme de heroina, in valoare de aproximativ 4 milioane de dolari, la bordul unei nave de pescuit fara pavilion ce tranzita Marea Arabiei, informeaza AFP. Coalitia multinationala navala, Forta operationala navala 150, cu…

- In perioada 1998 – 2020, cei mai buni trei ani pentru exporturile romanești de armament au fost 2018, 2017, cu 193 de milioane de euro și 2016 cu 181 de milioane de euro. In 2019 exporturile de armament au fost de 144 milioane euro. Exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de…

- Ultima parte a „pachetului de asistența de securitate” in valoare de 60 de milioane de dolari va ajunge in Ucraina, saptamana aceasta, a anunțat miercuri purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. Livrarea va include arme de foc și muniție.

- Justiția din New York, SUA, a informat, luni, ca Michael Steinhardt, un miliardar american colectionar de arta si filantrop in varsta de 80 de ani, a predat autoritatilor 180 de antichitati furate din intreaga lume in ultimele decenii – unele din Grecia antica, informeaza AFP, citata de Agerpres . Cele…