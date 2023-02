Stiri pe aceeasi tema

- Statia meteo de la Intorsura Buzaului a inregistrat, in noaptea de vineri spre sambata, minus 26 de grade Celsius, dupa alte doua nopti cu geruri extreme, informeeaza Agerpres. Potrivit meteorologului de serviciu, cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna s-a inregistrat in data de 9 februarie,…

- Romanii au traversat cea mai geroasa noapte din acest an. La statia meteo din Intorsura Buzaului s-au inregistrat minus 31 de grade Celsius, in noaptea de miercuri spre joi. Potrivit meteorologului de serviciu minima a fost inregistrata intre orele 6,30-7 dimineata, iar ulterior temperatura a crescut…

- Ger de crapa pietrele! Cam așa s-ar putea descrie situația in unele zone ale țarii, lovite de frig, mai ales la primele ore ale zilei. Deja meteorologii avertizasera ca inca de miercuri ca urmeaza o perioada foarte rece, geroasa noaptea și dimineața, in mai multe zone din țara. La Intorsura Buzaului,…

- Scaderea temperaturilor din locuințe este una dintre soluțiile la care apeleaza romanii pentru a avea facturi mai mici. Reducerea temperaturilor cu un singur grad ar insemna o economie intre 3 și 10%. Potrivit unui studiu, temperatura medie este de 22 de grade Celsius. Iar, reducerea temperaturilor…

- Cea mai scazuta temperatura a sezonului, in judetul Harghita, s-a inregistrat in noaptea de marti spre miercuri, cand la Miercurea-Ciuc s-au consemnat minus 12,3 grade Celsius, iar la Toplita au fost minus 12,2 grade.Este pentru prima data in acest sezon cand se inregistreaza ger in judet si temperaturile…

- Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii…