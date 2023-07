Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer a fost in Dubai pentru cateva zile, dar nu pentru a se relaxa, ci in scop profesional. Intr-un interviu pentru Click, dansatoarea Madalina Chihaia, caci ea l-a insoțit, a dezvaluit motivul calatoriei lor departe de Romania. De mai bine de o luna de zile in presa se zvonește ca Dinu Maxer…

- Un politician din Romania vinde la restaurantul pe care il are in Cluj-Napoca, o cafea la prețul de 60 de lei. „E mai scumpa decat la Dubai”, spun anumite persoane. Totuși, aceasta bautura costa atat de mult pentru ca are ceva special. Este vorba despre foițe de aur. Președintele PSD Campia Turzii Avram…

- Anamaria Prodan (50 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți agenți FIFA din Romania și are sub contract mai mulți fotbaliști importanți, iar cel mai sonor nume este Nicolae Stanciu (29 de ani).

- Una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania se confrunta cu mari probleme de sanatate. Ar putea ramane fara voce. Sufera de o boala crunta și se teme ca acest lucru ii va afecta cariera. Despre cine este vorba. Solista de muzica populara care are probleme de sanatate Claudia Ghițulescu este una…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat o casa in Dubai, iar din septembrie fiica ei se va muta in Emiratele Arabe Unite, acolo unde va și studia. Fosta soție a lui Ilie Nastase se muta definitiv din țara, pentru ca nu iși dorește ca Sara sa intre in anturaje nepotrivite, așa cum s-a intamplat cu fiul ei cel…

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai indragite artiste din Romania și are agenda plina de evenimente. Cantareața care a implinit 29 de ani in aprilie le-a pregatit fanilor o surpriza muzicala și a lansat o piesa alaturi de Adi de la Valcea și Vali Vijelie.

- Brigitte Pastrama se afla de patru luni in Dubai, acolo unde și-a cumparat o casa și unde vrea sa se mute. Fosta soție a lui Ilie Nastase a fost pusa intr-o situație stanjenitoare de doi romani aflați in Emiratele Arabe Unite. Pe una dintre rețelele de socializare, Brigitte Pastrama a povestit intamplarea…

- Daniela Gyorfi va sarbatori Paștele in familie. Nu va lipsi de la petrecere nici mama-soacra, care i-a fost mereu un real sprijin, la greu. Solista ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre aceasta perioada incarcata, din punct de vedere profesional, cu recitaluri in Anglia și in Spania. Am…