Georgia: Mii de manifestanți cer aderarea la UE Zeci de mii de manifestanti au marsaluit luni la Tbilisi, capitala Georgiei, cerand aderarea la Uniunea Europeana a acestei foste republici sovietice din Caucaz, relateaza France Presse. Fluturand steaguri europene si georgiene, in jur de 60.000 de manifestanti, potrivit unui jurnalist AFP, s-au adunat in fata Parlamentului georgian, la cateva zile dupa recomandarea Comisiei Europene de a astepta inainte de a acorda pentru Tbilisi statutul de candidat la aderare. Mai multe organizatii pro-europene si toate formatiunile de opozitie au chemat la un „mars pentru Europa” luni seara la Tbilisi, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

