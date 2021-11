Georgia: Fostul președinte Mihail Saakașvili a pus capăt grevei foamei după 50 de zile ​Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a acceptat vineri sa puna capat unei greve a foamei de 50 de zile în închisoare, care a provocat tensiuni politice în fosta republica sovietica și a atras îngrijorarea Statelor Unite, transmite Reuters.

Saakașvili a fost de acord sa puna capat protestului sau dupa ce autoritațile s-au oferit sa îl mute la un spital militar de la spitalul închisorii, unde un comisar independent pentru drepturile omului a declarat ca a fost abuzat de catre alți deținuți și ca nu a primit un tratament medical adecvat.

