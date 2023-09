Georgia acuză un înalt oficial ucrainean de lovitură de stat Georgia a acuzat luni un inalt oficial ucrainean ca a pregatit o lovitura de stat pentru a rasturna guvernul acestei tari din Caucaz, intr-un moment in care relatiile dintre Tbilisi si Kiev sunt tensionate, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro. Georgia este acuzata ca a cooperat cu Kremlinul, chiar daca militari rusi au fost dislocati in regiunile […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

