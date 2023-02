Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu iși trimite tancurile la granițele țarilor occidentale, dar are cu ce sa raspunda amenințarilor, nu doar cu vehicule blindate. Asta a spus președintele rus Vladimir Putin, la un concert de gala dedicat aniversarii a 80 de ani de la victoria din Batalia de la Stalingrad. „Cei care atrag țarile…

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki crede ca exista o neincredere tot mai mare in Germania din cauza politicii guvernului de la Berlin fata de Ucraina, relateaza joi DPA și Agerpres. ”As spune ca in urma cu un an multe tari aveau multa incredere in Germania”, a declarat Morawiecki pentru ziarul…

- Președintele rus Vladimir Putin a inaintat Dumei de Stat (n. r.: Parlamentului rus) un proiect de lege privind incetarea tratatelor internaționale ale Consiliului Europei cu Rusia, informeaza agenția de presa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cel mai ingrijorator aspect este ca cel care conduce trupele ruse din Ucraina este unul dintre cei trei inalți ai Kremlinului care au acces la valiza nucleara. Intreaga coordonare militara din Ucraina sta la comanda șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov.Un fost ofițer KGB a declarat la televiziunile…

- Cel mai ingrijorator aspect este ca cel care conduce trupele ruse din Ucraina este unul dintre cei trei inalți ai Kremlinului care au acces la valiza nucleara. Intreaga coordonare militara din Ucraina sta la comanda șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov.Un fost ofițer KGB a declarat la televiziunile…

- Contextul politic european va fi cu adevarat sumbru, in cazul in care președintele rus Vladimir Putin va decide sa foloseasca arme nucleare in razboiul sau cu Ucraina. Ce spun autoritațile ucrainene. Ce sancțiuni ar putea primi Rusia, in acest caz. Scenariul sumbru al Rusiei, in situația in care Vladimir…

- Vladimir Putin a rostit pentru prima oara cuvantul „razboi” intr-un discurs ținut joi referitor la conflictul din Ucraina. Putin a spus ca Rusia dorește „o finalizare a razboiului din Ucraina” și ca toate conflictele armate se incheie cu negocieri diplomatice, informeaza Reuters.

- Unitati militare ruse vor efectua „exercitii tactice” in Belarus, la frontiera cu Ucraina, a anuntat luni agentia de presa Interfax, citand Ministerul Apararii rus, informeaza AFP. Luni, Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Belarus, cel mai loial aliat al Kremlinului. Deocamdata, nu se precizeaza…