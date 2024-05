Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, propune modernizarea Aeroportului “Ștefan cel Mare” Suceava, pe modelul Aeroportului Iași: fonduri europene, terminal nou, curse și destinații noi, condiții pentru pasageri. ”Fara containere!” , a spus Șoldan. Iata viziunea…

- Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, s-a aflat impreuna cu echipa sa alaturi de candidatul PSD la Primaria Șebauți, Paul Silviu Grigoriciuc. ”M-a emoționat discursul lui Paul Silviu Grigoriciuc, tanarul nostru candidat pentru funcția de primar de la Șerbauți, care vrea…

- Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, s-a aflat astazi printre oameni in piața din Vicovu de Sus unde a constatat ca mulți dintre aceștia doresc o schimbare la conducerea județului. ”In aceasta dimineața, am fost in piața din Vicovu de Sus, unde mulți…

- Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, a transmis astazi un comunicat de presa in care a aratat ca unul dintre obiectivele sale in calitate de șef al administrației județene va fi eficientizarea sistemului medical. El s-a aratat revoltat de situația de la Urgențele…

- Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, care candideaza la șefia Consiliului Județean garanteaza pentru candidatul social democrat la Primaria Rașca, Petrica Clipa. El a aratat ca acesta iși dorește sa dezvolte Rașca, așa cum s-au dezvoltat comunele invecinate conduse de primari social-democrați. ”Trec…

- Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, s-a aflat astazi la Zamostea alaturi de deputatul Eugen Bejinariu unde s-a intalnit cu aproximativ 300 de oameni dar și cu primarul Vasile Haliuc. Șoldan a aratat ca pentru el Haliuc este un exemplu de urmat incepandu-și cariera…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care candideaza pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean a avut astazi intalniri cu cetațenii din mai multe comune sucevene. Astfel, alaturi de prim-vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan și de vicepreședintele Irina Vasilciuc,…

- Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, și-a prezentat astazi dupa depunerea oficiala a candidaturii la Biroul Electoral Municipal proiectele pe are le are in plan sa le implementeze. ”Pentru ca Suceava intinerește, vom face: 2 creșe și 3 noi gradinițe, terenuri…