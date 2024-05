George Simion: „Ținta mea e să bat PSD-ul” George Simion a facut anunțul. Intr-o ediție transmisa live de Gandul , George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, a dezbatut listele și obiectivele AUR pentru alegerile europarlamentare. George Simion a subliniat importanța candidaților de pe lista AUR, menționandu-i pe Gheorghe Pipera, Claudiu Tarziu și Cristian Terheș ca varfuri de lance ale partidului. De asemenea, acesta a afirmat ca obiectivul principal al AUR este sa obțina un numar mai mare de europarlamentari decat PSD. „Noi suntem bucuroși ca ne-am anunțat lista cu un an inainte. Ii avem ca varfuri de lance pe Gheorghe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

