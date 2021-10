Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR George Simion a declarat intr-un interviu pentru Euronews ca militeaza in continuare pentru unirea Romaniei cu Moldova. El a declarat ca noul stat ar putea sa se numeasca Statele Unite Romane si sa aiba capitala la Brasov. Dupa modelul polonez Lege si Justitie (PiS), Simion se asteapta…

- Romania a cumparat mult mai multe doze de vaccin fața de necesarul estimat pentru imunizarea populației. DNA a deschis și o ancheta in acest sens, insa problemele nu se opresc aici. Cu banii aruncați pe vaccinuri și doar 30% din populație vaccinata, Romania se vede nevoita sa scape de dozele de vaccin…

- Liderul comunistilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, acuza actuala guvernare de la Chisinau ca ar fi preocupata mai mult de imaginea sa pe plan extern, ignorand problemele reale ale cetatenilor moldoveni, relateaza portalul IPN. Potrivit lui Voronin, sarcina principala a autoritatilor ar trebui…

- Ungaria a semnat luni un contract cu compania Gazprom pe 15 ani prin care iși va asigura securitatea energetica. Ministrul Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a anunțat acordul pentru achiziționarea de gaze naturale. Prin urmare, Ungaria va cumpara in fiecare an o cantitate de 4,5 miliarde metri cubi…

- Republica Moldova primește de la UE un ajutor nerambursabil de 745 milioane de lei. Uniunea Europeana se ține de cuvant și acorda acest sprijin financiar ca o recunoaștere a noii puteri democratice, instalate la Chișinau. Pe aceasta cale, Republica Moldova face un pas necesar de apropiere de structurile…

- Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda in cadrul conferinței de presa comuna, alaturi de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, președintele Republicii Polone, Andrzej Duda și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a felicitat cetațenii R. Moldova…

- Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova a notificat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene cu privire la castigarea procesului de selectie pentru proiectul de twinning "Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector" de catre consortiul…

- Regiunea transnistreana supraviețuiește economic datorita exporturilor în dreapta Nistrului și în țarile din Uniunea Europeana. Doar 9% din exporturile de marfuri din regiune ajung în Rusia, deși liderii separatiști de la Tiraspol insista ca anume Moscova este cea care salveaza…