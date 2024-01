Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, gonit și la Constanța de protestatari: 'La revedere! Nu aveți ce cauta in Constanța. Acolo, la hoții voștri sa va duceți'George Simion, liderul partidului AUR, a mers la Constanța și a incercat sa se apropie de protestatarii din județ, insa nu a fost bine primit.Nici aici liderul AUR…

George Simion le-a spus protestatarilor din Constanța ca dorește sa le asculte revendicarile pentru a le transmite mai departe la București.

- Presedintele AUR, George Simion, a ajuns, joi seara, la Chiajna, unde se afla fermierii si transportatorii care vor sa protesteze in Bucuresti, potrivit Agerpres.Acesta discuta cu reprezentantii protestatarilor.Si prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a discutat, joi seara, cu fermierii protestatari din…

- Senatorul Diana Sosoaca a ajuns, joi seara, la Chiajna, unde se afla fermierii si transportatorii care vor sa ajunga la Bucuresti pentru a protesta.Aceasta incearca sa ii convinga pe reprezentantii fortelor de ordine sa permita protestatarilor sa-si continue drumul catre Bucuresti.Si presedintele AUR,…

- In aceasta dimineața, mii de fermieri și transportatori din țara se vor aduna in fața Guvernului, aducand cu ei utilaje agricole. Protestatarii iși exprima nemulțumirea fața de nivelul ridicat al taxelor de drum, costul crescut al carburanților și incapacitatea de a-și permite asigurarea auto, in urma…

- Sute de angajati, membri ai Sindicatului National Petrom, au protestat miercuri fata de oferta inadecvata formulata in cadrul negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Munca, informeaza sindicatul, printr-un comunicat. „Sute de angajati, membri ai Sindicatului National Petrom, au luat cu asalt sediul…

- Nu s-a drogat, așa e el - George Simion a dezvaluit la TV rezultatul testului antidrog facut la Obregia Liderul partidului AUR a fost supus unui test antidrog sub observația unei echipe Antena 3. Simion s-a prezentat la Spitalul Obregia, anticipand un test de sange, dar a fost nevo ...