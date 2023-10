Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a anunțat ca va face „spectacol” marți, in Parlamentul Romaniei, cu ocazia discursului pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski urmeaza sa-l susțina in fața plenului reunit al Senatului și Camerei Deputaților.

- Cu durere in suflet, anunțam ca viteazul președinte ucrainean Volodimir Zelenski nu va mai veni astazi in Parlamentul Romaniei, transmite președintele AUR, George Simion.„Cu durere in suflet, anunțam ca viteazul președinte ucrainean Volodimir Zelenski nu va mai veni astazi in Parlamentul Romaniei”,…

- Volodimir Zelenski se afla marți in vizita oficiala pentru prima oara in Romania , dupa inceperea razboiului. Președintele ucrainean avea planificat și un discurs in fața Parlamentului insa acesta a fost anulat.Decizia anularii discursului a venit la scurt timp dupa ce Birourile reunite stabilisera…

- In mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura, care…

- Numeroși lideri europeni, unii participand doar online, cum a fost cazul președintelui Ucrainei, au discutat la București despre problemele regionale. In intervenția sa, Volodimir Zelenski a pledat pentru oprirea sancțiunilor fața de exporturile ucrainene.

- Fostul ministru ucrainean al apararii Oleksii Reznikov a precizat ca o zi de razboi impotriva Rusiei costa Ucraina 100 de milioane de dolari și ca fondurile vin in vasta lor majoritate din bugetul de stat, relateaza Ukraiinska Pravda și Hotnews. El a facut comentariile in cadrul unui amplu interviu acordat…

- Noi critici din partea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la adresa președintelui brazilian Luiz Inacio Lula da Silva: „Ca sa fiu sincer, credeam ca are o ințelegere mai larga asupra lumii. Cred ca este foarte important sa vezi lumea ca un intreg”.Declarația a fost facuta duminica, intr-un…

- Rusia intenționeaza sa expuna echipamentele NATO distruse in Ucraina de catre forțele sale in fața ambasadelor țarilor occidentale care le-au furnizat, a declarat miercuri, 12 iulie, președintele Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, potrivit Reuters."Propunerea de a instala echipamentele arse langa…