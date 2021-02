Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Diaconu, sustinator indarjit al AUR, a tinut sa anunte joi ca nu vrea sa aiba de a face cu senatoarea AUR Diana Sosoaca, sustinand ca „cineva o impinge in fata”. Anul trecut, in campania pentru alegerile parlamentare, Diaconu si-a indemnat simpatizantii sa voteze cu AUR, afirmand ca „garanteaza”…

- Soțul senatoare Diana Șoșoaca ii calca pe urme soției. Silvestru Șoșoaca a declarat ca nu se va vaccina impotriva noului coronavirus. Acesta a facut o declarație halucinanta "vaccinul este un ser modificator genetic”, a spus soțul Dianei Șoșoaca.Iata principalele declarații facute de soțul senatoarei:„E…

- Medicul Angela Mazdrag, reprezentant al medicilor de familie buzoieni in structura patronala a acestora, atrage atenția ca medicii de familie s-au ales, in mod nemeritat, cu o bila neagra de imagine in „scandalul Șoșoaca”. Scandalul a pornit dupa ce senatorul Diana Șoșoaca, aleasa pe listele Alianței…

- Liderii AUR au intarziat la negocierile de la Cotroceni pentru ca s-au plimbat, a declarat avocata Diana Șoșoaca, viitor senator. La plecarea de la Cotroceni, George Simion, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), a spus ca i-a dat președintelui Klaus Iohannis „o harta a Romaniei mari,…

- AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni,…

- George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), noul partid care a intrat in Parlament, susține ca va declanșa procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca cei de la PSD nu vor face asta. “Ma uit așa catre PSD și nu ințeleg, o sa mai stau o saptamana-doua sa ințeleg,…

- Una dintre acuzațiile care i s-au adus in campania electorala lui George Simion și Alianței pentru Unirea Romanilor a fost aceea ca atat el cat și AUR sunt produse subversive ale Rusiei, prin care Kremlinul vrea sa submineze interesele Romaniei. Manevra de discreditare nu aducea dovezi evidente…