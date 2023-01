Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Prin acest act normativ se vor asigura…

- In agricultura romaneasca accentul se va pune, in urmatorii ani, pe rezultate si performanta prin intermediul Planului National Strategic 2023 – 2027, aprobat de CE in decembrie 2022, susține Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). O alta mare noutate constituie pe care o adiuce…

- „Seceta punand stapanire pe intreaga tara a dat de furca fermierilor, i-a pus la grea incercare. Dar nici noi, Guvernul Romaniei, nu am stat pasivi la acest moment extrem de delicat pentru activitatea lor. Motiv pentru care am intervenit la timp cu instrumentele de sprijin, acordandu-le tuturor subventiile,…

- Despagubirile pentru culturile afectate de seceta, insamantate in toamna anului trecut, vor fi platite fermierilor pana la sfarsitul acestui an, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, precizand ca in prezent se lucreaza la inventarierea suprafetelor calamitate…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a semnat o ordonanța de urgența care schimba cu totul regulile pentru micii fermieri din Romania.Astfel, fermierii care aplica tratamente de protecția plantelor, aici fiind incluse tratamente cu erbicide, insecticide, fungicide și chiar regulatori de creștere…

- ”Planul National Strategic al Romaniei a fost transmis la Comisia Europeana. Dupa luni de munca sustinuta am reusit sa finalizam Planul National Strategic al Romaniei. Ieri,18 octombrie 2022, orele 19:30, s-a transmis la Bruxelles varianta finala a Planului National Strategic care a fost agreata de…