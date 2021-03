George R. R. Martin a semnat un contract pe 5 ani cu HBO, pentru dezvoltarea de noi seriale, pe modelul Game of Thrones

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Raliului Brasovului, la proba care se desfașoara pe zona Fagaraș, a fost anunțata producerea unui accident rutier, dupa ce un autoturism a intrat intr-un cap de pod, informeaza ISU Brașov.In urma accidentului, copilotul a ramas incarcerat. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu apa…

- Romania se afla, la doua luni de la demararea campaniei de vaccinare anti-COVID-19, pe locul 7 la nivel mondial pentru persoanele vaccinate cu ambele doze. Informația a fost oferita de Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV) anti-COVID-19 pe Facebook . La nivel european,…

- Ar putea fi administrata a treia doza a vaccinurilor Pfizer și Moderna pentru a spori imunitatea. Au inceput demersurile pentru testele clinice Producatorii vaccinurilor Pfizer și Moderna studiaza varianta administrarii unei a treia doze de vaccina pentru a putea mari numarul anticorpilor și totodata…

- Celebrul actor sovietic și rus Andrei Meagkov, care a murit astazi la virsta de 82 de ani, s-a produs și in Moldova, alaturi de actori moldoveni, la studioul Moldova-Film, cu regizorul Nicolae Ghibu, relateaza Noi.md. Andrei Meagkov a jucat in doua filme turnate la studioul Moldova - film: „Corespondentul…

- UPDATE Au incurcat și morții in urma incendiului de la Matei Balș. A sasea victima in urma incendiului de la Institutul „Matei Bals” este un barbat de 70 de ani, anunta Ministerul Sanatatii, care a rectificat informatia initiala potrivit careia era vorba de o femeie de 58 de ani. „Rectificam informatia.…

- O adaptare „Tales of Dunk and Egg”, bazata pe o serie de romane scrise de George R. R. Martin, a carei actiune are loc inainte de evenimentele din „Game of Thrones”, este pregatita de HBO, informeaza Variety, potrivit news.ro. Proiectul se afla in faza de dezvoltare. Actiunea este plasata…