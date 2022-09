Stiri pe aceeasi tema

- Starul argentinian Paulo Dybala a marcat primele goluri pentru noua sa echipa, AS Roma, care a preluat conducerea in clasamentul campionatului de fotbal al Italiei, marti seara, dupa ce s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata nou-promovatei Monza, intr-o partida contand pentru etapa…

- Miercuri s-au disputat 36 dintre cele 37 de meciuri programate in turul 1 al Cupei Romaniei. Turul 1 al Cupei Romaniei ar fi trebuit sa programeze 38 de dispute, in care sunt implicate caștigatoarele fazelor locale, formații din Liga 4, și echipe din al treilea eșalon. A 38-a partoda, cea dintre Sporting…

- Fotbalistii romani Dennis Man si Valentin Mihaila au marcat golurile echipei Parma, care a terminat la egalitate cu SSC Bari, 2-2, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a ligii secunde italiene - Serie B. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa naționala handbal juniori a Romaniei, cu nu mai puțin de 10 „universitari" in componența, este vorba de Dragoș Podovei, Daniel Stanciuc, Bogdan Niculaie, Codrin Radu, Catalin Zarițchi, Ștefan Armanu, Alex Focșaneanu, Florin Dragoi-David și Sorin Grigore, plus antrenorul secund ...

- Chiar daca nu a impresionat in primele meciuri disputate in tricoul celor de la Manchester City, Erling Haaland a inscris ambele goluri ale „cetațenilor” in prima etapa din Premier League, scor 2-0 impotriva celor de la West Ham.

- Alex Chipciu, jucatorul adus de la rivala CFR Cluj, a inscris doua goluri in amicalul U Cluj - Minaur Baia Mare. Alex Chipciu a marcat primele goluri in tricoul Universitații. Scorul final a fost 4-1. El a vorbit, dupa victorie, despre faptul ca unii suporteri l-au contestat. ”Nu cred ca a fost o cearta.…