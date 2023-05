Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a adus, din nou, o eliminare. Dupa ce echipa lui Florin Dumitrescu s-a salvat, concurenții lui Sorin Bontea și ai lui Catalin Scarlatescu au ajuns la duel, iar proba nu a fost deloc ușoara, din contra, i-a pus in incurcatura.

- Proba individuala din aceasta seara i-a pus in dificultate pe concurenți. George Popescu a incercat sa-l ajute pe George Borșaru, dar acesta i-a oferit o figura geometrica mai grea, pentru a-l incurca.

- George Popescu din echipa lui chef Catalin Scarlatescu a avut parte de o situație imprevizibila in ediția 24 din sezonul 11, de pe 17 mai 2023. De asemenea, Amalia Esa și Monica Pușcoiu și-au adresat replici acide.

- Gina Pistol le-a facut o noua surpriza echipelor in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 16 mai 2023. Cel de-al doilea battle a adus o proba neașteptata pentru concurenții lui chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu.

- Tensiunea din primul battle al sezonului crește tot mai multe. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu l-au acuzat pe colegul lor ca trișeaza, in urma unor shot-uri pe care voia sa le puna pe farfurie.

- Chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu și-au adus acuzații neașteptate in ediția 22 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 15 mai 2023. In plus, Iustin Cimpeanu s-a „jucat” cu focul de fața cu chef Florin Dumitrescu.

- In aceasta seara, de la ora 20:30, la Antena 1, ringul preselecțiilor de la Chefi la cuțite va aduce un mix savuros de concurenți, iar jocul de amuleta ii va trece pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu printr-o noua proba solicitanta.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.