Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energie, George Niculescu susține ca este necesara impunerea unui prag pentru montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori.

- ANRE propune un prag pentru montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori. Care este motivul ANRE propune un prag pentru montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori. Care este motivul George Niculescu, Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, a declarat…

- Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a afirmat ca trebuie impus un prag la montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori, in functie de necesarul de consum al acestora

- ANRE propune impunerea unui prag la montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori. Motivul Președintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a subliniat necesitatea instituirii unui prag pentru instalarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori,…

- Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a declarat ca trebuie impus un prag la montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori, in functie de necesarul de consum al acestora. „Nu cred insa in supradimensionarea instalatiilor de producere,…

- George Niculescu, președintele Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a declarat joi ca ar trebui impus un prag la montarea sistemelor fotovoltaice de catre prosumatori, in funcție de consumul acestora, potrivit publicației Economica.net. El a explicat ca rețelele de distribuție, dar…

- Parlamentul European a adoptat o rezoluție dura impotriva Austriei din cauza veto-ului pe Schengen, cerand trimiterea acesteia in judecata pentru discriminarea romanilor și producerea de pierderi financiare semnificative in Romania și Bulgaria. Rezoluția a fost aprobata miercuri, obținand 526 voturi…

- Economiile anuale pot ajunge la 8.500 de lei pentru un sistem de 5 kW, arata compania. ”Perspectiva de a deveni independenti energetic este tot mai tentanta pentru romani. Un studiu * realizat de E.ON pe un esantion reprezentativ la nivel national arata ca interesul de a deveni prosumatori a crescut…