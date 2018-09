Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador in SUA, va fi audiat astazi, in comisia de Politica Externa, sedinta urmand sa fie cel mai probabil una publica, potrivit Mediafax. „Miercuri, ora 13.00 comisia de Politica Externa a Senatului…

- Ambasadorul in SUA, George Maior, va fi audiat, miercuri, ora 13.00, in Comisia pentru politica externa a Senatului, a anuntat Calin Popescu-Tariceanu. Acesta este chemat sa ofere explicatii cu privire la declaratiile legate de scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui Donald Trump.

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu anunța marți, pe Facebook ca maine, la ora 13.00, Comisia de politica externa l-a solicitat pe ambasadorul Romaniei la Washington, Maior George, sa se prezinte in fata comisiei pentru a da o serie de explicatii. Discuțiile vor fi facute publice, anunța…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, a fost invitat la Comisia pentru politica externa a Senatului pentru a da explicații privind declarațiile de dupa scrisoarea lui Giuliani , dar și in legatura cu activitatea sa ca sef al reprezentantei diplomatice…

- Presedintele Senatulu, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat luni seara la Antena 3 ca ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, va fi audiat miercuri, in Comisia de politica externa a Senatului, pentru a da explicatii cu privire la activitatea sa de ambasador, dar si cu privire la declaratiile…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, trebuie schimbat din funcție de urgența, dupa ce a criticat scrisoarea lui Rudolph Giuliani.”George Maior face de mult deservicii țarii sale. A facut deservicii și in calitate de președinte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-a delegat atributiile, in perioada 9-11 iulie, catre senatorul PSD Adrian Tutuianu, cu toate ca luni, potrivit anuntului facut de liderul PSD Liviu Dragnea, coalitia PSD-ALDE ar urma sa ia o decizie cu privire la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis.…