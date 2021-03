Stiri pe aceeasi tema

- George Clooney și Julia Roberts vor juca in comedia romantica ‘Ticket to Paradise’, informeaza contactmusic.com. Ol Parker (‘The Best Exotic Marigold Hotel’) va regiza pelicula pentru Universal Pictures. Filmarile vor incepe mai tarziu anul acesta. Ted Melfi (‘Hidden Figures’), nominalizat la Oscar,…

- Actorii George Clooney si Julia Roberts vor juca in "Ticket to Paradise", o noua comedie romantica care va reuni cele doua staruri din "Ocean’s Eleven", in acelasi timp si prieteni de multa vreme, scrie Variety, informeaza News.ro. Ol Parker ("The Best Exotic Marigold Hotel") va regiza filmul…

- Comedia romantica "Marry Me", in care joaca Jennifer Lopez si Maluma, va avea premiera abia pe 11 februarie 2022, pentru a putea coincide cu Valentine's Day (Ziua indragostitilor), desi lansarea pe marile ecrane era prevazuta pentru luna mai anul acesta, relateaza EFE. Initial comedia…

- Teatrul Mic reia spectacolele cu public in sala, incepand de sambata, la cele doua sali - Atelier (Constantin Mille 16) si Studio (Gabroveni 57) -, precum si la sediul teatrului partener - Teatrul de Comedie, potrivit unui comunicat de presa.

- Filmarile pentru cel de-al treilea film din franciza „Fantastic Beasts” au fost suspendate dupa ce un membru al echipei de productie a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Filmarile pentru „Fantastic Beasts 3” au inceput in septembrie la studioul detinut de Warner Bros. in Leavesden, o zona rezidentiala…

- Fani ai serialului „Peaky Blinders”, avem vești bune. Filmarile pentru sezonul 6 al serialului s-au reluat, iar Tommy Shelby pare a avea o tunsoare noua. Noul sezon al serialului ar fi trebuit sa aiba premiera in primavara acestui an, dar filmarile fiind oprite total din cauza pandemiei, cel mai porbabil…

- Cel mai in varsta jucator profesionist de fotbal din lume urmeaza sa implineasca, pe 26 februarie, 54 de ani. Unde joaca? La Yokohama FC, o echipa din prima liga japoneza, spun cei de la mundodeportivo.es. Kazuyoshi Miura este atacant și si-a prelungit cu un an contractul, fix cu o zi inainte sa inceapa…