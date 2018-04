Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Statelor Unite George H.W. Bush, in varsta de 93 de ani, spitalizat a doua zi dupa funeraliile sotiei sale, Barbara, va ramane in spital in urmatoarele zile asteptand restabilirea completa, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. Cel de-al 41-lea presedinte al Statelor…

