Stiri pe aceeasi tema

- Mulți ii considerau un cuplu perfect, fanii lor fiind convinși ca urmeaza sa ii vada in fața altarului in viitorul apropiat, insa realitatea este cu totul diferita. Viviana Sposub și George Burcea s-au desparțit, separarea a fost confirmata chiar de frumoasa bruneta, printr-un mesaj emoționant publicat…

- Relația dintre Andreea Balan și Victor Vlad Cornea pare a fi mult mai serioasa decat ne-am fi așteptat. Tanarul jucator de tenis a dus-o pe artista acasa, la Sibiu.Andreea Balan este din nou fericita, dupa ce in viața ei a aparut Victor Vlad Cornea. Cei doi nu iși mai ascund relația și par extrem de…

- Medicii au facut anunțul de ultima ora legat de starea de sanatate a Danei Roba. Fosta iubita a lui Nicolae Guța se afla la spital sub supravegherea medicilor, dupa ce a suferit o operație pe creier, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de catre soțul ei in somn. Specialiștii iau in considerare posibilitatea…

- Iulia Vantur a atras atenția cu cele mai recente fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Romanca a fost diva in mov de la un eveniment dedicat cinematografiei de la Bollywood. In urma cu cateva zile, Iulia Vantur a parasit India, acolo unde s-a stabilit de mai mulți ani de zile, și a calatorit…

- Prof. univ. dr. Ovidiu Ciobanu, cunoscutul medic chirurg pediatru din Craiova, a incetat din viata miercuri seara. Anuntul a facut de colegii sai de breasla. In aceasta dimineata, au inceput sa curga mesaje de condoleante pe retelele de socializare. „Un medic iubit și apreciat s-a stins. Prof. univ.…

- Morala noastra, cea de toate zilele, este una pur personala, regionala chiar, si e cu mult mai puternica decat orice lege scrisa, pentru ca, vorba aia „cu legea te stergi undeva, dar cu prietenii, rudele si vecinii traiesti o viata"... Nu zic ca e bine sau e rau, insa ar putea exista o cale de mijloc…

- Andreea Balan, care a fost casatorita cu George Burcea, alaturi de care are doua fetițe, a vorbit despre relația pe care o are acum actorul cu Viviana Sposub. Cantareața nu mai e deranjata acum ca fetițele ei petrec timp cu iubita tatalui lor. Dupa desparțirea de Andreea Balan, George Burcea și-a refacut…