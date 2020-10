Stiri pe aceeasi tema

- Artista recunoaste ca nu este usor sa fii mama singura, trebuie sa isi rezolve toate treburile pana dupa-amiaza, pentru ca apoi sa se poata dedica intru totul fetitelor. "O am pe mama mea, care ma sprijina cu absolut orice. Ea este un real ajutor și este din prima zi de viața a Ellei. Ea este…

- George Burcea a ieșit caștigat din ”Ferma. Orașeni vs. Sateni”. Deși nu știm inca cine este marele invingator al emisiunii de la PRO TV, in urma aventurii de la Cocani, actorul s-a ales nu doar cu amintiri placute, ci și cu o iubire: Viviana Sposub. Cei doi s-au intalnit dupa ce s-au terminat filmarile,…

- Dupa ce a fost eliminat din show-ul „Ferma. Orașeni vs Sateni”, George Burcea a devenit din nou activ pe rețelele de socializare și și-a surprins fanii cu o declarație de dragoste. Chiar daca se afla in plin proces de divorț cu Andreea Balan, George Burcea pare tot mai hotarat sa iubeasca din nou.…

- ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” a adus unor concurenți liniște dupa furtuna, cum ar fi in cazul lui George Burcea, in contextul divorțului de Andreea Balan, dar și experiențe noi, ca in situația Vivianei Sposub. Cei doi parca și-ar trimite priviri ori ca o atracție fizica exista, sau poate doar imaginația…

- “Fosta soție nu știe ca sunt aici, i-am spus ca plec la niște filmari in Bulgaria pentru o luna, o luna jumate, cel puțin. Nu prea i-a convenit, pentru ca avea și ea filmari. A ramas destul de șocata sau suparata, probabil. N-am putut sa-i spun, pentru ca, fiind la un alt trust, ma gandeam. Nu ma…

- George Burcea le-a cucerit pe femeile din „Ferma. Orașeni vs Sateni”, acolo unde este concurent. Viviana Sposub și Anna Lesko il lauda ca muncește mult și ii iau apararea in disputa cu fosta soție, Andreea Balan, potrivit click.ro. Deși recunoaște ca, personal, nu a avut nimic de imparțit cu ea, vazandu-se…

- Ferma 15 septembrie 2020 live video online PRO TV. Dupa ce joia trecuta, Alina Pușcau a pierdut duelul de eliminare in fața Vivianei Sposub, astazi vom afla pe cine a propus ea pentru rolul de fermier al saptamanii. Totodata, ceilalți membri ai casei vor alege un oponent care sa lupte pentru acest…