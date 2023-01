Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri George Becali a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, dupa ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, in anul 2018, fara a avea acest drept. Dosarul a fost deschis in 3 ianuarie, la Judecatoria Buftea, urmand sa intre in procedura de camera preliminara.…

- Omul de afaceri George Becali a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, dupa ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, in anul 2018, fara a avea acest drept, scrie gandul.ro. Dosarul a fost deschis in 3 ianuarie, la Judecatoria Buftea, urm&a ...

- Omul de afaceri și patronul FCSB, Gigi Becali, este judecat pentru frauda la vot. George Becali ar fi votat fara a avea drept la referendumul pentru familie, in 2018. E vorba despre referendumul privind „familia tradiționala", cum a mai fost el denumit in spațiul public.Patronul FCSB a fost condamnat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute, pe 15 februarie 2023, sesizarea depusa de USR si Forta Dreptei privind legea securitatii cibernetice, au precizat, vineri, oficiali ai CCR. Deputatii celor doua formatiuni politice au sesizat, joi, Curtea Constitutionala in legatura cu legea…

- Deputatii celor doua formatiuni politice au sesizat, joi, Curtea Constitutionala in legatura cu legea securitatii cibernetice, pe motiv ca incalca „grav” dreptul la viata privata al romanilor.„Am atras atentia inca de la inceputul verii, cand au fost prezentate proiectele legilor securitatii nationale,…

- Arestari in dosarul permiselor de șofat frauduloase Retineri si arestari în dosarul de frauda la examenul pentru permisul de conducere din Bucuresti. Judecatoria Buftea a dispus control judiciar pentru sapte suspecti, alte doua persoane sunt arestate preventiv pentru 30 de zile, iar pentru…