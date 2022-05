Stiri pe aceeasi tema

- Rusia iși regrupeaza trupele pentru a completa pierderile suferite, a declarat Mircea Geoana. Secretarul general adjunct al NATO a avertizat ca razboiul Rusiei cu Ucraina va mai dura și ca nu pare ca va exista o soluție politica. "Exista o forma de regrupare in zona de Nord, o consideram mai degraba…

- Entitatea AEROFLOT – Reprezentanța (CUI 6320110) este reprezentanța in Romania a companiei AEROFLOT PJSC RUSIA, companie deținuta de Guvernul rus in proporție de 57,34%. O spun cei de la ANAF, care țin sa sublinieze ca in cadrul organelor de conducere ale entitații AEROFLOT PJSC RUSIA se regasesc 3…

- Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat sambata, la finalul reuniunii task-force-ului pentru gestionarea situatiei din Ucraina, ca, in faza a doua de dezvoltare a masurilor de protectie, Guvernul de la Bucuresti are in vedere adoptarea unor masuri de protectie, proactive, de incluziune pentru copiii…

- Armata rusa isi intensifica atacurile impotriva obiectivelor civile din Ucraina, avertizeaza reprezentantii Departamentului Apararii din SUA. „Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile“, a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon. In acelasi timp,…

- "Romania ar trebui sa aplice sanctiunile stabilite de UE impotriva Rusiei" Florin Cîțu. În actuala criza generata de evenimentele din Ucraina tara noastra ar trebui sa aplice în primul rând sanctiunile stabilite de Uniunea Europeana împotriva Rusiei, afirma…

- Anterior, Ucraina a inceput sa isi testeze reteaua de electricitate, in vederea deconectarii de la reteaua legata de Belarus si alte state foste sovietice si conectarii la o retea europeana. Totodata, guvernul ucrainean a ordonat centralelor energetice sa treaca la utilizarea de gaze naturale pentru…

- Guvernul „nu a respectat legea compensarilor la facturi” Foto arhiva Realizator: De la 1 aprilie urmeaza sa intre în vigoare noile masuri menite sa reduca presiunea facturilor la energia electrica și gazele naturale asupra populației, IMM-urilor și instituțiilor publice. Clienții casnici vor…

- Șeful DSU a anunțat ca „masurile se vor aplica daca este nevoie, dar in spatiul inchis ele raman valabile. Daca dorim in faza asta si in spatiul inchis sa nu se poarte, sa ne trezim acasa cu toții izolați...Suntem pe trend de scadere si trebuie sa fim atenți sa nu stricam momentul asta si sa incepem…