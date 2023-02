GEOMETRIA CUVÂNTULUI – Ecaterina PETRESCU BOTONCEA – Tot despre lanțul slăbiciunilor… Scandalul de la Spitalul Județean Suceava ar putea fi momentul pentru desparțirea definitiva a medicului roman, de „atenții" de la pacienți. Fara dubiu, „rasplatirea medicului" este o preocupare otravita, atat pentru medic, cat și pentru pacient, anacronic din cale afara cu timpul prezent, pentru ambele parți, transformand raportul medic-pacient intr-o idolatrie de ev mediu și mutand preocuparea de la actul vindecarii la cel al onorarii.. Oribil, de prost gust, dar și de o mare viclenie. Este momentul sa se stabileasca raspicat ca nici pacientul, nici medicul nu trebuie sa injoseasca gestul… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

