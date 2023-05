Stiri pe aceeasi tema

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Peste 30 de soldați ai forțelor de menținere a pacii ale NATO care apara trei primarii din nordul Kosovo au fost raniți in ciocnirile cu protestatarii sarbi, in timp ce președintele Serbiei a plasat armata la cel mai inalt nivel de alerta de lupta. Kfor, misiunea de…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a plasat armata in alerta si a ordonat mai multor unitati sa se deplaseze in apropierea granitei cu provincia Kosovo, in contextul ciocnirilor care au avut loc intre politie si sarbii din municipalitatea Zvecan, situata in nordul provinciei, a informat vineri agentia…

- Fostul presedinte Eximbank Ionut Costea a fost dat in urmarire vineri, dupa ce a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare in dosarul reabilitarii caii ferate Bucuresti - Constanta si nu s-a predat si nici nu a fost gasit la domiciliu.”Impotriva celui in cauza, Tribunalul Bucuresti a emis la…

- Bolsonaro, condamnat in apel pentru atacurile sale impotriva jurnalistilor. Un tribunal din Sao Paulo a confirmat joi in apel condamnarea in civil a fostului presedinte brazilian de extrema dreapta Jair Bolsonaro pentru atacurile sale constante impotriva jurnalistilor in timpul mandatului sau (2019-2022),…

- La Bruxelles a avut loc o reuniune a miniștrilor de externe din statele NATO, prima intrevedere, dupa cea de la București, din noiembrie anul trecut. Reuniunea a marcat aderarea oficiala a Finlandei la NATO, care devine al 31-lea stat al Alianței.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri Moscova ca a "permis, a incurajat chiar" crimele de razboi ale armatei ruse in Ucraina, la un an de la retragerea Rusiei din orasul Bucea, devenit simbol al acestor crime, informeaza AFP, citat de Agerpres."Agresiunea Rusiei a dus la o sistematizare…

- Printul William al Marii Britanii s-a intalnit joi, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Polonia, ocazie cu care a multumit trupelor si populatiei pentru sprijinul acordat Ucrainei in conflictul cu Rusia, relateaza agenția

- Fostul șef de stat, Igor Dodon a avut o intrevedere cu Episcopul de Balți și Falești, Marchel. „Am discutat despre situația actuala din țara. Am condamnat atacurile și amenințarile autoritaților impotriva Bisericii Ortodoxe din Moldova”, a menționat ex-președintele pe pagina sa de Facebook.