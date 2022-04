Stiri pe aceeasi tema

- Asociația de tineret Together Romania organizeaza in Campina, in perioada 19-25 martie 2022, proiectul european multilateral “Education for a JOB”. Proiectul are ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea unor competențe și abilitați in ceea ce privește accesul tinerilor pe piața muncii. In proiect…

- Romania se afla in momentul de fața in intarziere cu 40 de ani (cu doua generații) fața de nucleul dezvoltat al țarilor europene bogate: Germania, Franța, Anglia, Olanda, Italia, Spania, a aratat luni sociologul Mirel Palada cu ocazia lansarii noului set de indicatori ai proiectului ”Romania Durabila”.…

- Țarile europene continua sa reduca sau sa elimine complet restricțiile impuse de pandemia de COVID-19. Daca Londra a renunțat aproape integral la ele, in Italia, masca sanitara nu va mai fi obligatorie pe strada de vineri.

- “In ziua in care in mod normal copiii ar fi inceput scoala dupa saptamana de vacanta petrecuta si in statiunile de schi din Romania, Asociatia Transportatorilor pe Cablu din Romania (ATCR) si Alianta pentru Turism (APT) isi exprima profunda nemultumire fata de deciziile luate de catre Ministerul Educatiei…

- Dezinformarea, in general, și cea științifica, in special, sunt in continuare raspandite, arata rezultatele unui sondaj din cadrul proiectului UE TRESCA al Universitații Erasmus din Rotterdam, Olanda. 25% dintre cei 7.120 de europeni participanți au spus ca aterizarea pe Luna in 1969 a fost o farsa.…

- Green Genius, unul dintre principalii dezvoltatori europeni de energie regenerabila, intentioneaza sa construiasca in Romania, pana in 2025, centrale solare fotovoltaice cu o putere instalata totala de peste 500 MW pentru a genera energie verde, proiect in care vrea sa investeasca aproximativ 450 de…

- ”Green Genius, unul dintre principalii dezvoltatori europeni de energie regenerabila, intentioneaza sa construiasca in Romania, pana in 2025, centrale solare fotovoltaice cu o putere instalata totala de peste 500 MW pentru a genera energie verde, curata. Potrivit reprezentantilor Green Genius, compania…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski a acuzat Germania ca incearca sa impuna „un al IV-lea Reich” in Uniunea Europeana sub forma unui „stat centralizat” in care Berlinul sa ia toate deciziile, potrivit EFE. Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie, aflat la guvernare in Polonia din 2015,…