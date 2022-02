Stiri pe aceeasi tema

- “Bam Bam Boogie” este o piesa dance cu influențe funk brazilian, o melodie de petrecere, lansata internațional prin casa de discuri spaniola, Planet Dance Music, de catre Geo Da Silva impreuna cu artistul italian, Stephan F. Acesta dorește sa celebreze, impreuna cu toți prietenii și fanii, aceasta…

- ”Complicated” este piesa care a devenit virala pe TikTok și care poarta semnatura lui Arkanian in colaborare cu Antonia. Artistul de la Golden Boy Society, casa de discuri a lui Alex Velea, se unește cu Antonia pentru super single-ul ”Complicated” care te va face sa dansezi pe ritmuri de funk-pop cu…

- Gașca de cinci adolescenți din trupa 6Teen in frunte cu Mellina au revenit in atenția fanilor cu o noua lansare. Tinerii au filmat videoclipul piesei “Melodia mea”, la care au lucrat cu Mellina, despre care puștii au numai cuvinte de lauda. Spre final de ianuarie iata ca membrii trupei 6Teen inființata…

- Prima care a anuntat ca vrea sa lanseze abonamente si ca deja testeaza aceasta facilitate a fost Instagram. Produsul detinut de Meta a initiat un test restrans in Statele Unite. Restrans este cuvantul cheie aici, in total, doar 10 creatori de continut au fost selectati sa poata configura paywall-uri,…

- Rapperul Socol a lansat un single numit „In umbra ta“ alaturi de membrii formației The Bandits, melodia care are parte de un lyric video realizat de Luis Frițu avand parte de instrumentale realizate de SEZ. „In umbra ta“ s-a nascut in cadrul studioului de inregistrari Music Hub Tm care de la lansarea…

- Anunt concurs pentru postul de ingrijitor curațenie Colegiul Național ”Mihai Viteazul” cu sediul in loc. Turda, str. Dr. Ioan Ratiu, nr.111, jud. Cluj, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual

- Melania Trump, soția fostului președinte american Donald Trump, a anuntat ca isi lanseaza propria platforma dedicata NFT-urilor (non-fungible token) cu propria oferta: o pictura cu ea insasi! „Sunt mandra sa anunt noul meu proiect NFT, care inglobeaza pasiunea mea pentru arte si va sprijini angajamentul…

- Cea mai noua colaborare muzicala a lunii noiembrie se numește „Dependent”, piesa fiind compusa de Cortes și interpretata in duet cu Edward Sanda. Pentru aceasta melodie s-a filmat și un super videoclip regizat de Silviu Mandroc, o poveste speciala cu dublu sens. Saptamana aceasta aduce o surpriza muzicala…