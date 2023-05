Stiri pe aceeasi tema

- Masura Comitetului European pentru Protectia Datelor (EDPB) vine dupa o decizie unilaterala a Italiei de luna trecuta, de a suspenda ChatGPT, o pozitie despre care comisarul german pentru protectia datelor a spus ca ar putea fi urmata de cea mai mare economie a Europei. Autoritate de supraveghere AEPD…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost interpelat ieri de tinerii studenți in fața carora incerca sa țina un discurs despre viitorul Europei, la Haga, scrie France-Presse, informeaza Rador.Tinerii, care au venit cu o banderola in engleza in care Macron era descris drept "președintele violenței…

- Pana in 2025, Audi s-a angajat sa lanseze 20 de modele noi, mai mult de 10 dintre acestea urmand sa fie electrice. Unul dintre ele va fi viitorul SUV cu zero emisii Q6 e-tron. Constructorul din Ingolstadt nu a menționat cand va debuta, dar a publicat o serie de imagini cu prototipul, acoperit cu camuflaj,…

- Comisia Europeana a lansat miercuri runda de inscrieri de primavara DiscoverEU , in cadrul careia 35.000 de tineri vor primi un permis gratuit de calatorie de cale ferata cu care pot explora Europa , a anuntat Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, relateaza Agerpres . Runda de inscrieri pentru…

- Primul europarlamentar roman afiliat Grupului Verzilor / Alianței Libere Europene din Parlamentul European este Nicu Ștefanuța, anunța un comunicat de presa al Grupului. „Suntem incantați sa-i uram bun venit lui Nicu in Grupul Verzilor. In trecut, am lucrat cuplacere impreuna in dosare progresiste și…

- Tinerii din Generația Z cred ca salariul correct pentru nivelul lor de experiența este intre 3.000 și 7.000 de lei. Mai mult, aceștia spun ca menționarea salariului in anunțul de angajare este principalul argument care i-ar determina sa aplice la un job.

- Tinerii din Generația Z reprezinta una dintre cele mai dinamice categorii de candidați de pe piața muncii din acest moment, atat din perspectiva numarului de aplicari lunare, cat și a joburilor care ii au in vizor. De la inceputul anului și pana acum, peste 36.000 de joburi entry level au fost postate…

- La un an de la deschidere, Magazinul Clasei a facut ca la școala din Budila (Brașov), care era frecventata de cateva zeci de elevi, acum sa fie aproximativ 200 cursanți. Ideea de succes ar putea exista peste tot.