- Publicul interesat poate transmite in scris comentarii privind documentul mentionat, la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Constanta, municipiul Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu (67 de ani) considera ca Simona Halep (32) și-a micșorat șansele de izbanda la TAS in momentul in care a ieșit public sa se declare nevinovata in cazul de dopaj in care continua sa fie judecata. ...

- Schioarea italiana Sofia Goggia a suferit o accidentare grava la antrenament, anunta presa din Peninsula, potrivit news.ro.Presa italiana sustine ca Goggia a suferit o fractura de tibie si peroneu la piciorul drept dupa o cazatura la Temu (Brescia).Campioana olimpica la coborare din 2018 urmeaza…

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner, cap de serie numarul 4, a castigat primul grand slam din cariera, dupa ce s-a impus, duminica, la Australian Open, in fata rusului Daniil Medvedev, favorit 3, potrivit news.roIn varsta de 22 de ani si antrenat de Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei…

- Cu multa munca și dedicare, Iancu Emilian aduce o schimbare pozitiva in viața lui, semnand cu cei de la VFR Hausen din Liga a 5-a Germana pana in iunie 2025, cu opțiune de prelungire. Patronul echipei, Jurgen Wenz, impreuna cu directorul sportiv Sebastian Wiesler, au optat pentru aducerea unui antrenor…

- Șerban Pavlu se numara printre cei mai cunoscuți actori romani de film, teatru și televiziune. Acesta este caștigator al premiului Gopo pentru cel mai bun rol din comedia „Toata lumea din familia noastra” (2012), iar printre cele mai recente și de succes producții in care a aparut se numara serialele…

- Ateneul Național din Iași va invita Marți, 16 Ianuarie, de la ora 14:00 la spectacolul „Generația ZET | Povestea unui Suferman cu Gluga”! Spectacolul este rezultat al proiectului finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 in cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 6 – Consolidarea antreprenoriatului cultural…