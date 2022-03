Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza competiționala ocazionata de meciurile Naționale, handbalistele de la Gloria Buzau revin in campionat cu o partida impotriva celor de la CSM Deva, maine, de la ora 18:00, in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, in etapa a 17-a a Ligii Florilor. Partida nu ar trebui sa ridice probleme pentru…

- Sala Sporturilor „D. Popescu Colibași” gazduiește sambata, 19 februarie, incepand cu ora 12:00, meciul dintre CSM Corona Brașov și echipa secunda CSM București. Formația brașoveana antrenata de Alin Bondar intalnește in etapa a 14-a, pe teren propriu, echipa CSM București, situata in acest moment pe…

- CSM Petrolul – CSM Focsani, astazi, ora 18:00, Sala „Olimpia” La aproape o luna de la ultimul meci oficial sustinut in Liga Nationala, victoria cu CSM Galati, din 19 ianuarie, scor 86-81, CSM Petrolul Ploiesti revine, astazi, pe parchet, pentru confruntarea cu CS Municipal 2007 Focsani, programata in…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanța revine pe teren propriu dupa o pauza de cel puțin doua saptamani. Vineri, 11 februarie, de la ora 18.30, la Sala Sporturilor din Constanța, formatia antrenata de Alexandru Olteanu intalnește pe FC Argeș Basketball, echipa clasata pe locul secund…

- Alianta PSD-USR continua sa blocheze proiectele orasului incercand sa isi arate muschii in fata primarului liberal. Dupa respingerea achizitiei terenului de pe strada Tapiei, pe care ar fi urmat sa fie ridicat sensul giratoriu, consilierii PSD si USR au pus umarul la respingerea a inca catorva proiecte…

- Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe vorbeste despre instigare la violenta asupra Flaviei Boghiu, viceprimar al Brasovului, intr-o postare a vicepresedintelui PNL Tineret Brasov, potrivit news.ro. „A pus o poza cu doamna Boghiu pe care au facut-o sa arate ca si cand ar fi lovita, adaugand comentariul…

- Pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian”, in fiecare zi de sambata, in intervalul orar 09:00-16:00 va fi amenajata tradiționala piața volanta, unde producatorii locali iși prezinta produsele proaspete. Accesul in cadrul pieței se face cu respectarea tuturor masurilor sanitare impuse de contextul…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanta s-a impus, cu scorul de 73-64, in fata celor de la CSM Galati, intr-o partida disputata la Sala Sporturilor, contand pentru prima mansa a sferturile de finala ale Cupei Romaniei. „Gladiatorii din Tomis” au intrat cu avantaj de sapte puncte la…