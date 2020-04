Generalul pus la conducerea Spitalului Județean Suceaca s-a trezit cu o noua problema: actualele dotari ale spitalului sunt dimensionate pentru un numar de maximum 40-50 de pacienți care sa aiba nevoie de ventilație. Se incearca marirea capacitații aparaturii in regim de urgența.Miercuri, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat o ședința operativa, dupa o informare oficiala venita de la Institutul de Statistica Medicala de la Iași. Conform acesteia, in județul Suceava, varful epidemiei de coronavirus ar urma sa fie inregistrat in primele doua saptamani de dupa Sarbatoarea de Paști.…