Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama și actorul George Clooney vor organiza marti o stringere de fonduri virtuala destinata campaniei electorale a candidatului democrat la presedintia SUA Joe Biden, scrie Agerpres, citind Reuters. Obama si Clooney se vor angaja intr-o "conversatie virtuala", potrivit…

- Administratia lui Donald Trump a depus recurs la Curtea Suprema a Statelor Unite in vederea obtinerii abrogarii Affordable Care Act (ACA), reforma sistemului de asiguraride sanatate adoptata in mandatul predecesorului sau, Barack Obama, cunoscuta sub numele de ”Obamacare”, relateaza Reuters.Obamacare,…

- Administratia lui Donald Trump a depus recurs la Curtea Suprema a Statelor Unite in vederea obtinerii abrogarii Affordable Care Act (ACA), reforma sistemului de asigurari de sanatate adoptata in mandatul predecesorului sau, Barack Obama, cunoscuta sub numele de „Obamacare”, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump anunta ca urmeaza sa inceapa in curand sa organizeze mitinguri de campanie, in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, titreaza Agerpres. “A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte al SUA, Joe Biden, a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters."A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat, vineri, victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres."A fost o onoare sa concurez alaturi…

- Presedintii american Donald Trump si francez Emmanuel Macron si-au exprimat miercuri ingrijorarea fata de ”amestecuri straine tot mai puternice” in Libia si au subliniat necesitatea urgenta a dezmorsarii conflictului, intr-o convorbire la telefon, anunta Casa Alba, relateaza Reuters potrivit news.ro.Seful…