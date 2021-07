Stiri pe aceeasi tema

- Rechemarea afecteaza vehiculele Taycan fabricate si livrate pana in iunie, a precizat compania, adaugand ca automobilele vor primi o actualizare software pentru a remedia problema. Modelul Taycan a fost lansat pe piata anul trecut. Directorul Porsche Klaus Rechberger a declarat jurnalistilor ca problema…

- Nissan se va alia cu grupul chinez Envision AESC si va investi peste 200 de miliarde de yeni (1,8 miliarde de dolari) pentru a construi noi fabrici de baterii pentru vehiculele electrice in Japonia si Marea Britanie, toate bateriile urmand sa fie furnizate aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, se arata…

- Nissan Motor Co va standardiza și imparți componentele vehiculelor electrice cu partenerul de alianța Renault, susține directorul general de operțiuni (COO) al producatorului auto japonez. Acesta descrie electrificarea drept noul punct de sprijin al parteneriatului. Alianța franco-japoneza, care include…

- De la inceputul lunii, pompierii militari maramureșeni au efectuat 53 de intervenții. Din total, 26 au fost la incendii, iar 21 – alte intervenții. La acestea s-au adaugat cinci acțiuni in alte situații de urgența, capitol ce include, printre altele, inlaturarea efectelor fenomenelor meteorologice și…

- Producatorul auto Ford Motor va rechema la service 661.000 de SUV-uri Explorer in America de Nord, la solicitarea Administratiei Americane pentru Siguranta Traficului (NHTSA), deoarece retentia unor cuie ar putea slabi si permite sinei care protejeaza acoperisul sa se detaseze de vehicul, transmite…

- Pfizer va aplica in aceasta luna pentru aprobarea deplina, astfel incat vaccinul sa fie administrat tuturor persoanelor intre 16 și 85 de ani, iar in august se așteapta sa comunice primele date ale studiilor clinice privind siguranța vaccinului pentru femeile insarcinate, relateaza HotNews.ro .In tot…

- Statele Unite vor autoriza vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 pentru copii de 12 ani si peste aceasta varsta incepand de saptamana viitoare, informeaza AFP. Compania a solicitat autorizatia de utilizare de urgenta pentru vaccinul sau spre a fi administrat copiilor si adolescentilor cu varste…

- Fondurile vor fi folosite pentru construirea Ford Ion Park, o facilitate pilot pentru productie care ar urma sa fie deschisa pana la sfarsitul anului viitor langa Detroit. Laboratorul va avea rolul de a accelera dezvoltarea de tehnologii, compania intentionand ”sa produca eventual” noi celule de baterii…