Fostul comandant al Fortelor Terestre Americane dislocate in Europa, generalul-maior (rtr) Ben Hodges a estimat ca „poate e timpul ca Ucraina si Republica Moldova sa rezolve problema Transnistriei acum”. „Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria sa fie legat de un cadavru care este in acest moment Federatia Rusa? […] The post General american: „E timpul ca Ucraina și Republica Moldova sa rezolve acum problema Transnistriei” / Rusia amenința direct Chișinaul first appeared on Ziarul National .