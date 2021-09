Genele tenisului românesc o fac pe Regina UK să tresară Emma Raducanu a ajuns prima jucatoare venita din calificari care a caștigat finala US Open. Jucatoarea s-a nascut in Canada, dar acum reprezinta Marea Britanie și s-a duelat pentru trofeu cu o alta sportiva din Canada, Leylah Fernandez. Emma Raducanu a dat peste cap toate pronosticurile de la aceasta ediție a US Open și a caștigat spectaculos in finala. Adolescenta din Londra are 10 victorii, toate in 2 seturi, dupa un parcurs demn de un film de Hollywood.Raducanu este prima jucatoare de 18 ani care ajunge intr-o finala de Grand Slam de la Maria Sharapova incoace, care a facut asta in 2004, La… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

