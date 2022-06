Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aplicat 959 de amenzi in valoare totala de 2,7 milioane de lei, in urma controalelor efectuate la contribuabilii persoane juridice si fizice in perioada ianuarie – mai 2022, a anuntat joi institutia. „In vederea asigurarii resurselor necesare pentru…

- In ceea ce priveste contractele active, numarul acestora este de 6,7 milioane, in contextul in care un salariat poate avea mai mult de un singur contract. Raportat la data de 1 ianuarie 2021, numarul total de salariati a urcat cu circa 150.000, datele aratand ca acest avans a avut loc preponderent…

- BorgWarner Romania a raportat in 2021 un castig net de 53,4 milioane lei fata de doar 8,4 milioane de lei cu un an inainte. Cea mai puternica firma din judetul Iasi a facut un salt urias anul trecut la profitul net obtinut, valoare care a urcat pana la 53,4 milioane de lei, nivel de aproape sase ori…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 881,2 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 86 de luni, la un randament mediu de 8,12% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la…

- ”Productia de ciment din 2021 se ridica la 10,7 milioane de tone, cu o crestere de 1,3% fata de anul anterior. Piata locala a cimentului a inregistrat o majorare de 0,7% in 2021, la o valoare de 635 de milioane de euro, fata de 630 de milioane de euro in 2020, conform datelor furnizate de Institutul…

- ANAF, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a confiscat 10,260 kg (57 cutii) de tutun brut, importat scriptic din Indonezia, de catre o firma din Iasi, potrivit hotnews Dupa o analiza specifica de risc fiscal, inspectorii au identificat firma si au monitorizat transportul de tutun pe teritoriul…

- O noua sesiune de inregistrare a cererilor de finantare pentru ajutorul de stat: 700 milioane lei pentru finantarea unor investitii mai mari de 1 milion de euro O noua sesiune de inregistrare a cererilor de finantare pentru ajutorul de stat: 700 milioane lei pentru finantarea unor investitii mai mari…

- In urma unui raport al Curții de Conturi, care a gasit cheltuieli nejustificate de 6.000.000 de lei la arena „Eugen Popescu", Primaria a dat in judecata firma SC Municipal Construct, unde acționar unic e chiar Primaria. In Targoviște continua se se intample lucruri ciudate in jurul reabilitarii stadionului…