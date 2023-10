Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a surclasat San Marino cu 7-0 (2-0), sambata, la Ostrava (Cehia), intr-un meci din Grupa a 10-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-19 din 2024. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Mario Tudose (35), Luca Banu (38), Alexandru Capac (57,…

- Selectionata Romaniei a terminat la egalitate cu Finlanda, 0-0, miercuri seara, la Ostrava (Cehia), in meciul sau de debut in Grupa a 10-a a preliminariilor Campionatului European Under-19 din 2024. Selectionerul Adrian Dulcea a aliniat echipa: Vlad Rafaila – Mario Aioanei, Robert Jalade (capitan),…

- Miercuri, 11 octombrie 2023, pe arena Bazaly, din Ostrava (Cehia), s-a dat startul uneia dintre grupele de calificare de la nivelul echipelor naționale „U 19”, pentru turneul final EURO 2924, din Irlanda de Nord. Repartizata intr-o serie, cea cu numarul 10 a calificarilor, cu reprezentativele similare…

- Romania U19 va infrunta Finlanda U19, de la 16:00, liveTEXT pe GSP.RO, in primul meci din preliminariile Campionatului European din 2024. Selecționata U19 va juca, in perioada 11-17 octombrie, in prima etapa a calificarilor la Europeanul din 2024. Romania este repartizata in grupa 10, din care mai fac…

- In perioada 8-18 octombrie, reprezentativa U19 a Romaniei, pregatita de Adrian Dulcea, va efectua un cantonament in Ostrava, Cehia, in cadrul caruia va disputa partidele din turul de calificare la EURO U19 2024. Printre cei 21 de jucatori chemați de selecționer la aceasta acțiune se regasește și un…

- Franta, Olanda si Danemarca au obtinut victorii fara emotii, joi, in preliminariile EURO 2024 la fotbal, anunța Agerpres.Franta a dispus de Irlanda cu 2-0, prin golurile marcate de Aurelien Tchouameni si Marcus Thuram. Olanda a invins Grecia la scor de forfait, 3-0, prin reusitele lui Marten…