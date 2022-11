Stiri pe aceeasi tema

- 59,5% dintre romani declara ca situația financiara li s-a inrautațit fața de anul trecut, rezulta din Barometrul financiar trimestrial realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, precizeaza economedia.ro. Situația s-a agravat in a doua parte a anului, cand numarul celor afectați…

- Un mesaj, aparent banal, postat de ministrul Apararii Vasile Dancu pe contul sau de Facebook, a generat reacții dintre cele mai diverse in mediul online, mai ales ca mesajul ministrului clujean, dincolo de promovarea ”paradisului carților”, a avut și o ținta evidenta, folosind cateva expresii care au…

- E.ON Energie Romania iși avertizeaza clienții sa nu ia in considerare și sa nu dea curs mesajelor primite, in ultimele zile, prin intermediul Whatsapp/SMS, in numele companiei, privind necesitatea unei deplasari la magazinele E.ON și depunerea unei cereri pentru a beneficia de schema de sprijin. „Aceste…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat actiuni de control in urma cresterii numarului de reclamatii legate de modul de calculare a facturilor la energie electrica, precizand ca sunt analizate cu atentie toate documentele necesare pentru a se putea stabili daca sesizarile…

- Reprezentații elevilor considera „discriminatorie” eliminarea celor din clasele a V-a de pe lista beneficiarilor de bursa de merit, in contextul in care legislatia in vigoare stabilește dreptul la burse al tuturor elevilor. De asemenea, ei susțin ca eliminarea elevilor de liceu navetisti de pe lista…

- Caz incredibil sanctionat de CEDO. Curtea de la Strasbourg a condamnat Statul Roman la plata unei despagubiri de 65 de mii de euro catre vaduva unui taximetrist din Braila. In 2009, tanarul a fost confundat cu un interlop periculos, blocat in trafic si impuscat in cap de politie.

- Personalul navigant din cadrul Bazei 71 Aeriana a parcurs timp de cateva saptamani la sediul bazei, doua cursuri de pregatire teoretica și practica in vederea imbunatațirii deprinderilor necesare. Cursurile „Crew Resource Management” si „Curs de obtinere a certificatului general/restrans de operator…

- Un locuitor din Campia Turzii a primit un mesaj de avertizare despre furtuna de marți, in limba chineza. Pana acum mesajele au intrat in limba romana, dar ieri sistemul a dat rateuri. Modul de afișare depinde de fiecare marca de telefon in parte. Mesajele de alerta pot sa fie citite cu voce de programele…