- Un sofer de taxi si o pasagera au decedat in urma unui accident rutier care a avut loc, duminica, intr-o intersectie din Craiova, judetul Dolj. Un barbat si un copil de 7 ani ani, pasageri si ei in acelasi taxi, au fost transportati la spital, in stare grava, inconstienti. De asemenea, soferul celeilalte…

- O batrana a fost atacata in preajma blocului unde locuia de un individ care o urmarise. Individul i-a smuls un cercel de aur de la ureche si s-a facut nevazut. Agresorul a fost retinut la scurt timp de politisti si va fi propus astazi la arestare preventiva.

- ANCHETA DE AMPLOARE RASPANDIRE… Numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus creste si in judetul Vaslui . Pana in present, au fost confirmate opt cazuri cu COVID-19, ultimul fiind al unei femei din comuna Garceni, care zilele trecute a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. Aceasta face parte…

- O femeie de 40 de ani, din localitatea vasluiana Garceni este cel de-al optulea caz COVID-19 din judetul Vaslui. Pacienta se afla internata la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.

- O femeie in varsta de 62 de ani, internata din data de 7 martie, in stare grava, la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bistrita, le-a comunicat medicilor abia in cursul zilei de marti, dupa ce a fost detubata, ca a revenit in tara in...

- Primul caz de infecție cu coronavirus din Republica Moldova a fost depistat, sambata, la o femeie in varsta de 48 de ani.Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre primul caz confirmat de infectare cu coronavirus de tip nou in Republica Moldova, noteaza deschide.md.Este vorba…

- Un barbat a decedat si o femeie a ajuns in stare grava la spital dupa ce masinile pe care le conduceau s-au lovit, miercuri dimineata, in municipiul Brasov.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, la sosirea echipajelor de salvatori cei doi soferi erau incarcerati. Barbatul…

- O femeie de 69 de ani din județul Timiș, aflata in izolare la domiciliu, a fost transportata, luni, la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara cu suspiciune de infecție cu coronavirus, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit autoritaților din Timiș, femeia a venit in data de 25 februrie…