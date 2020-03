GCS: 246 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Prahova nu a mai crescut, de aseara. In schimb, comparativ cu ziua de ieri, se observa un numar semnificativ mai mare de persoane intrate in autoizolare la domiciliu. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri dimineața, ca in ultimele ore au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut precizari cu privire la distribuția pe județe a celor 29 de noi cazuri de coronavirus din Romania. Astfel, din cele 29 de cazuri noi sunt: 12 Bucuresti, 7 Iasi, 3 Ilfov, 2 Hunedoara și cate 1 caz in Alba, Bihor, Maramures, Olt, Suceava. Aceștia sunt atat contacti…

- Informare 16 martie ora 10:00 Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate…

- O femeie din Bihor este cel de-al 89-lea caz confirmat de infectare cu noul coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica vineri seara. Femeia, de 49 de ani, a venit din Italia in data de 10 martie si se afla in autoizolare https://infogram.com/infografic-cazuri-coronavirus-89-cazuri-1h1749m9m9el6zj…

- UPDATE, ora 07:49 – Grupul de Comunicare Strategica anunta, vineri dimineata, ca inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in Bucuresti, numarul acestora la nivel national a ajuns la 64. UPDATE, 13 martie 2020 – Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta joi seara inca sapte…

- Inca doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate joi, bilantul imbolnavirilor ajungand la 49 persoane, conform datelor Institului National de Sanatate Publica. Repartiția cazurilor pe județe: 21 Bucuresti 5 Timis 4 Hunedoara 2 Dolj 2 Gorj…

- Un numar de 3.653 de elevi sunt afectati de suspendarea partiala a cursurilor in mai multe unitati de invatamant din tara din cauza gripei, arata datele centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Cele mai multe unitati de invatamant inchise partial sunt in Bucuresti - 55 si in judetul Brasov…

- Prin continuarea parteneriatului strategic dintre PEPCO Romania și Hope and Homes for Children Hope and Homes for Children și PEPCO Romania anunța continuarea parteneriatului strategic prin care compania susține programul de prevenire a separarii copilului de familie desfașurat de Fundație in județele…