Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.333 de persoane sunt in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, iar alte 90.103 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, pana la aceasta data,…

- Un numar de 6.973 persoane se afla in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, ca urmare a epidemiei de coronavirus, iar alte 60.423 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, pana la aceasta…

- Un numar de 8.239 persoane se afla in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, ca urmare a epidemiei de coronavirus, iar alte 54.974 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else…

- Un numar de 8.968 de persoane sunt in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, iar alte 48.643 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, informeaza vineri Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, pana la aceasta data,…

- Un numar de 11.808 persoane se afla in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, ca urmare a epidemiei de coronavirus, iar alte 24.415 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, pana la aceasta…

- Judetul Suceava si municipiul Bucuresti raman pe primele doua locuri la numarul cazuri de COVID-19 inregistrate, cu 2.613, respectiv 1.167 de imbolnaviri, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, pe teritoriul Romaniei sunt in total 11.036 persoane infectate…

- Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 19.911 persoane, alte 47.139 de persoane fiind in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica.

- Un numar de 22.129 de persoane sunt in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, iar alte 50.702 – in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, informeaza vineri Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate…