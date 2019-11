Gazul se tranzactioneaza pe bursa la preturi minime-record, in urma temperaturilor ridicate

Stiri pe aceeasi tema

- Gazele naturale s-au tranzactionat pe platformele bursiere, saptamana aceasta, la preturi minime-record, ca urmare a temperaturilor ridicate din aceste zile, care au dus la reducerea consumului, potrivit datelor postate pe site-ul Bursei Romane de Marfuri si analizate de Agerpres.

- Astfel, in zilele de luni, marti si miercuri, pe platforma Day Ahead, s-a realizat cate o tranzactie, foarte aproape sau sub pretul reglementat de 68 de lei pe MWh. Luni, s-a vandut o cantitate de 720 MWh la pretul de 69,4 lei pe MWh, marti s-au tranzactionat 230 MWh cu 67,9 lei pe MWh, iar miercuri,…

- Importurile de gaze ale tarii in luna august 2019 s-au ridicat la 2.229.828 MWh, de 3,5 ori mai mult decat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) si analizate de AGERPRES. In august 2018, importurile erau de doar…

- Primaria Capitalei a anuntat ca de luni, 26 august, va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului. Intr-un comunicat, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere. Aici gasiti lista celor 350 de strazi administrate…

- Euro a crescut, marti, in comparatie cu moneda nationala, iar aurul ajunge la un nou nivel record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7270 de lei/unitate, cu 0,01% mai mult decat luni. In schimb, dolarul american s-a depreciat, fiind cotat de BNR la 4,2173 de lei/unitate,…

- Euro a scazut, luni, in comparatie cu moneda nationala, iar aurul ajunge la un nou nivel record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7265 de lei/unitate, cu 0,02% mai putin decat vineri. In schimb, dolarul american s-a apreciat, fiind cotat de BNR la 4,2265 de lei/unitate,…

- Gramul de aur s-a scumpit vineri cu 86,78 de bani (0,43%), pana la valoarea de 203,8826 lei, de la 203,0148 lei, cat anuntase joi Banca Nationala a Romaniei (BNR). Leul s-a apreciat usor fata de euro, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisand un curs de 4,7273 lei/euro, cu 0,34 bani mai putin…

- Euro a scazut, joi, insa insesizabil in comparatie cu moneda nationala. Si dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7307 de lei/unitate, fata de 4,7309 lei/unitate cat a fost miercuri. Si dolarul american a scazut fiind cotat de BNR la 4,2197 de lei/unitate,…