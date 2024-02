Incercarea Romaniei de a fenta interdicția UE de utilizare a gazelor naturale in producția de energie electrica și termica, prin introducerea unui adaos de hidrogen de 30%-70%, aduce și mai multe probleme. Intr-o evaluare externa facuta de S&P Global Ratings, se arata ca este nevoie de o cantitate tripla din acest amestec pentru a ajunge […] The post Gazul cu hidrogen tripleaza costurile facturii. Cine platește? first appeared on Ziarul National .